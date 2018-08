Glasgow 2018 - La participation de la Belgique à la finale féminine en gym par équipes décidée vendredi

(Belga) Marjorie Heuls a annoncé à l'agence Belga que la décision concernant la participation ou non de l'équipe féminine belge à la finale des championnats d'Europe de gymnastique artistique samedi à Glasgow "sera prise demain matin (vendredi)."

Jeudi en fin d'après-midi, à l'issue de la 3e rotation qui avait vu les Belges prendre la tête des qualifications, la coach de l'équipe nationale avait annoncé que l'équipe pourrait renoncer à disputer la finale en raison de la proximité de l'échéance des Championnats du monde de Doha et ceci afin de ménager ses gymnastes. La décision devait être prise dans la soirée. Finalement, ce n'est qu'après la nuit, que la question trouvera une réponse. A l'issue des qualifications qui se sont achevées dans la soirée, la Belgique a pris la 3e place, derrière la France et la Russie, et obtenu largement son billet pour la finale. Par ailleurs, Nina Derwael (poutre et barres asymétriques), Axelle Klinckaert (sol) et Maellyse Brassart (poutre) se sont classées en ordre utile pour disputer les finales par agrès dimanche. (Belga)