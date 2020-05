Négocier le gouvernement du monde de demain: d'abord les 5 gros partis, sans les écologistes, estime Georges-Louis Bouchez

Réagissant à l'initiative prise par le groupe socialiste (le PS et le sp.a) d'entamer des rencontres avec les autres présidents de parti pour réfléchir au futur gouvernement d'après la crise du coronavirus, le président du MR Georges-Louis Bouchez a proposé que les cinq gros partis (N-VA, CD&V et Open Vld en Flandre, PS et MR pour les francophones) se réunissent et négocient un plan de relance. La Belgique a installé dans l'urgence un gouvernement de crise pour répondre à celle du coronavirus. Mais les pouvoirs de ce gouvernement sont temporaires. Ensuite, il faudra revenir à une situation normale, à savoir un gouvernement avec une coalition de partis qui auront négocié un accord et un programme d'avenir. Pour rappel, cela n'a toujours pas été accompli depuis les élections de mai 2019... Mais, selon Georges-Louis Bouchez, il y a désormais une situation critique qui nécessite de ne plus traîner. "Un élément a changé, c'est l'ampleur de la crise. On va devoir prendre des décisions qui ne sont pas simples. Nous devons le faire avec la majorité la plus large possible", a déclaré le président libéral pour justifier le noyau des 5 gros partis négociateurs. Ces partis négocieraient donc un plan de relance. Une relance qui ne serait donc pas verte au départ, même si Georges-Louis Bouchez a ajouté que tous les autres partis pourraient se joindre à ce noyau.