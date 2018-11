Glissement de terrain près de Rio: le bilan monte à 14 morts

(Belga) Les équipes de secours déployées à Niteroi, près de Rio de Janeiro, ont découvert dimanche quatre nouvelles victimes du glissement de terrain survenu la veille après plusieurs jours de fortes pluies, dont le bilan provisoire s'établit à 14 morts.

Au moins neuf maisons et un restaurant ont été détruits samedi à l'aube, dans la chute d'un pan de rocher de la colline Boa Esperança. Onze personnes, dont deux grièvement blessées, ont été retrouvées dans les décombres par les équipes de secours. Dans un premier temps, dix corps avaient été découverts et quatre personnes portées disparues, jusqu'à ce que leurs dépouilles soient retrouvées dimanche matin. "Il a beaucoup plu ces deux derniers jours, avec une situation de vigilance particulière pour Niteroi, où il avait été recommandé aux habitants de se diriger vers des lieux sûrs", a déclaré samedi sur la chaîne Globo News Roberto Robadey, chef des pompiers de l'Etat de Rio de Janeiro. Les pompiers et la police militaire de Rio de Janeiro, qui ont déployé au total quelque 200 personnes sur le site du glissement de terrain, ont travaillé toute la journée samedi et dimanche pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres, avec l'aide d'habitants de Niteroi, qui est reliée à l'agglomération de Rio par un pont. "En 2012, il y a eu un recensement des zones à risque, cette zone n'était pas considérée comme étant à haut risque", a assuré lors d'une conférence de presse le maire de Niteroi, Rodrigo Neves. Mais le responsable d'une associations de voisins du quartier de Boa Esperança, Claudio dos Santos, a affirmé à Globo News que l'une des maisons de la colline avait été condamnée il y a peu, en raison du risque d'effondrement, même si les résidents n'avaient pas voulu quitter les lieux, et leurs habitations précaires. (Belga)