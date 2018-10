Golden Tracks Awards - Nafi Thiam candidate au prix d'Athlète Européenne, Jonathan Sacoor à celui de Rising Star

(Belga) Nafissatou Thiam est l'une des trois candidates retenues par la Fédération européenne (EAA) pour le prestigieux titre d'Athlète Européenne de l'année 2018. La championne d'Europe de l'heptathlon pourrait être couronnée vendredi soir à Lausanne, en Suisse, à l'occasion des Golden Track Awards. Jonathan Sacoor, le champion du monde juniors du 400m et champion d'Europe du 4X400m seniors avec les Belgian Tornados, est nominé dans la catégorie 'Rising Star' (Étoile montante).

Sacrée "Athlète mondiale" de l'année 2017 par l'IAAF, Thiam n'a jamais été récompensée au plus haut niveau en Europe. Après son titre olympique à Rio en 2016, elle avait été désignée "Rising Star". Un an plus tard, après son titre mondial à Londres, elle était déjà finaliste pour le prix qui était revenu à la sauteuse à la perche Ekaterini Stefanidi. La Grecque est encore finaliste douze mois plus tard. La sprinteuse britannique Dina Asher-Smith, triple championne à Berlin (100, 200, 4X100) est la troisième postulante. Thiam est invaincue en heptathlon depuis sa victoire à Rio. Cette année, elle a complété le "grand chelem" (Jeux, Mondiaux, Euro) à Berlin et remporté pour la 2e année consécutive l'Hypo-Meeting à Götzis, dans la Mecque de la discipline. Jonathan Sacoor, révélation du tour de piste en Belgique, pourrait lui aussi être récompensé dans la ville du siège du Comité International Olympique. Le Hallois de 19 ans a ajouté à ces deux titres une victoire sur 400m au Mémorial Van Damme et une médaille de bronze dans le 4X400m des Mondiaux en salle. Il sera opposé pour le titre de "jeune qui monte" à deux Scandinaves : le Suédois Armand Duplantis, 18 ans, sacré à l'Euro en saut à la perche, et le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, 18 ans, qui a réalisé l'incroyable doublé 1500 et 5000 m aux championnats d'Europe. Tous deux sont aussi en course pour le titre d'Athlète de l'année. Les deux autres candidats au titre suprême sont le sprinter turc Ramil Gulieyev et le Français Kevin Mayer, nouveau détenteur du record du monde du décathlon. . (Belga)