Golden Tracks Awards - Nafissatou Thiam et Jonathan Sacoor passent à côté des récompenses individuelles

(Belga) Nafissatou Thiam était l'une des trois candidates retenues par la Fédération européenne (EAA) pour le prestigieux titre d'Athlète Européenne de l'année 2018. La championne d'Europe de l'heptathlon n'a toutefois pas été récompensée vendredi soir à Lausanne, en Suisse, à l'occasion des Golden Track Awards. En effet, c'est la sprinteuse britannique Dina Asher-Smith, triple championne à Berlin (100, 200, 4X100), qui a été élue 'Athlète Européenne de l'année'. Dans la catégorie 'Rising Star' (Étoile montante), le Suédois Armand Duplantis et Norvégien Jakob Ingebrigtsen ont été préférés à Jonathan Sacoor, champion du monde juniors du 400m et champion d'Europe du 4X400m seniors avec les Belgian Tornados.

Sacrée "Athlète mondiale" de l'année 2017 par l'IAAF, Thiam n'a toujours pas été récompensée au plus haut niveau en Europe. Après son titre olympique à Rio en 2016, elle avait été désignée "Rising Star". Un an plus tard, après son titre mondial à Londres, elle était déjà finaliste pour le prix qui était revenu à la sauteuse à la perche Ekaterini Stefanidi, encore finaliste douze mois plus tard avec Thiam et Asher-Smith. Thiam est invaincue en heptathlon depuis sa victoire à Rio. Cette année, elle a complété le "grand chelem" (Jeux, Mondiaux, Euro) à Berlin et remporté pour la 2e année consécutive l'Hypo-Meeting à Götzis, dans la Mecque de la discipline. Jonathan Sacoor, révélation du tour de piste en Belgique, a vu deux étoiles mondiales de l'athlétisme se partager la récompense du "jeune qui monte". En effet, le Suédois Armand Duplantis, 18 ans, sacré à l'Euro en saut à la perche, et le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, 18 ans, qui a réalisé l'incroyable doublé 1500 et 5000 m aux championnats d'Europe, ont été conjointement récompensés pour leur saison 2018. Le Français Kevin Mayer, nouveau détenteur du record du monde du décathlon, s'est vu décerner le prix d''Athlète Européen de l'année'. Il était en concurrence avec Duplantis, Ingebrigtsen et le sprinter turc Ramil Gulieyev. Dans la catégorie 'Rising Star' féminine, c'est la Biélorusse Elvira Herman, championne d'Europe du 100 mètres haies, qui a été primée. A noter que l'Ukrainienne Nataliya Pryshchepa, qui avait aidé Renée Eykens à Berlin, tombée lors des séries du 800 mètres, a reçu le Prix du Fair-Play. Enfin, le Britannique Greg Rutherford, champion olympique (2012), champion du monde (2015) et champion d'Europe (2014 et 2016) à la longueur, a reçu le 'Lifetime Achievement Award', récompense de sa longue et belle carrière. (Belga)