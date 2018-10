Gouvernement bruxellois - L'ordre du jour du conseil des ministres bruxellois sera désormais diffusé avant la séance

(Belga) Le gouvernement bruxellois a informé jeudi la presse que l'ordre du jour du Conseil des ministres de la Région de Bruxelles-Capitale, qui se déroule habituellement chaque jeudi matin, sera désormais accessible avant le début de la séance.

Cette demande de diffusion a été formulée de longue date, outre par la presse, notamment par les écologistes, dans le contexte de l'appel à plus de transparence. C'est devenu une promesse, dans le contexte des mesures annoncées par le parlement bruxellois et le gouvernement régional en matière pratiques de bonne gouvernance. Jusqu'à présent, le gouvernement bruxellois était le seul dans le pays à ne pas diffuser ses ordres du jour et ses PV de réunions. (Belga)