Gouvernement bruxellois - Le gouvernement bruxellois nomme sept hauts fonctionnaires

(Belga) Le gouvernement bruxellois a procédé jeudi à la nomination de sept hauts fonctionnaires à la tête, notamment des départements des Relations Humaines, de la Mobilité, de la Prévention et de la Sécurité et de la fonction publique régionale pour cinq ans. Selon le ministre bruxellois de la Fonction publique Sven Gatz, le sélection, au terme d'une procédure de recrutement, a été effectuée à la fin de la législature sortante.

Talent.brussels, le nouveau service public régional chargé d'offrir des solutions communes et mutualisées RH pour les services publics et des organismes d'intérêt public régionaux bruxellois sera désormais menée par Isabelle Meulemans (directrice-générale) et Cédric Verschooten (directeur-général adjoint). Mme Meulemans est licenciée en Information et Communication. Depuis 2016, elle était directrice des ressources humaines du ministère de la Région bruxelloise. Elle a une longue carrière derrière elle dans la fonction publique fédérale. Cédric Verschoten dispose d'un master en sciences administratives. Il était directeur au bureau bruxellois de planification perspective.brussels. Trois hauts fonctionnaires font leur apparition à la tête du Service Public Régional de Bruxelles (SPRB). Gerd Van Den Eede devient secrétaire-général adjoint. Diplômé en sciences commerciales et consulaires, et docteur en économie de l'université de Tilburg, il a notamment été administrateur du Conseil supérieur de la Justice. Marnix Tack devient directeur-général du département IT du SPRB. Cet ingénieur civil en électronique y exerçait déjà une fonction de manager. Anne Claes, qui était, depuis 9 ans, directrice au département des Relations externes de l'administration régionale devient directrice-générale de du SPRB Brussels International. Dimitri Strobbe est le nouveau directeur-général adjoint de Bruxelles Mobilité. Ingénieur civil en construction, il a travaillé pour Tritel, une société de consultance dans le domaine de la circulation routière. M. Strobbe travaillait depuis 2014 au sein du cabinet de l'ex-ministre de la Mobilité Pascal Smet. Yves Bastaerts est quant à lui le nouveau directeur-général adjoint de Bruxelles Prévention et Sécurité. Licencié en Psychologie(ULB), il a fait une bonne partie de sa carrière à l'ORBEM, devenu Actiris dont il est devenu directeur-général adjoint. (Belga)