Gouvernement De Croo: qui est Meryame Kitir, l'ex-ouvrière de Ford qui devient ministre de la Coopération au développement et en charge des Grandes villes?

Agée de 40 ans, Meryame Kitir, sera la ministre de la Coopération au développement et en charge des Grandes villes dans le gouvernement d'Alexander De Croo. La socialiste flamande a grandi à Maasmechelen, de parents marocains. Son père avait émigré dans les années '60 vers la Belgique, pour travailler dans les mines du Limbourg.

Issue d'une grande famille d'onze frères et soeurs, dont la maman est décédée quand Meryame Kitir avait deux ans, et le papa quand elle en avait 18, elle a travaillé comme ouvrière chez Ford, à Genk, à partir de 1999. Elle s'y engage dans le syndicat socialiste, dont elle devient déléguée. Elle est très vite remarquée par Steve Stevaert, alors président du parti socialiste flamand, intègre sa "dreamteam", et passe par le cabinet de Johan Vande Lanotte. En 2006, elle se fait élire au conseil communal de Maasmechelen, puis elle atterrit à la Chambre à la suite des élections fédérales de 2007.

Durant les premières années, elle combine ce mandat avec son travail à l'usine Ford. En 2010, elle reste à la Chambre. Le 25 octobre 2012, elle livre un discours qui marque les parlementaires, sur la fermeture annoncée de "son" usine. Réélue en 2014, elle succède l'année d'après à Karin Temmerman comme cheffe de groupe. Elle devient une des figures de l'opposition à la suédoise de Charles Michel. En 2016, Meryame Kitir quitte Maasmechelen pour Genk, où elle intégrera aussi le conseil communal. L'an dernier, elle a obtenu 31.816 voix de préférence lors du scrutin fédéral.