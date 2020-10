Gouvernement De Croo: qui est Sarah Schlitz, secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et des genres?

Son nom n'est pas inconnu de ceux qui suivent la politique, mais il s'agit tout de même d'un visage relativement nouveau sur la scène fédérale, et d'une surprise présentée par Ecolo mercredi soir: Sarah Schlitz a été choisie par les Verts pour devenir secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et des genres ainsi qu'à la diversité, au sein du nouveau gouvernement fédéral, placé entre les mains du libéral Alexander De Croo.



Liégeoise âgée de 33 ans, la jeune femme était suppléante sur la liste Ecolo de Liège pour la Chambre, aux élections de 2014. Conseillère communale liégeoise au même moment, elle finit par devenir députée fédérale en octobre 2018, à la suite de la démission de Muriel Gerkens. Elle est présentée par Ecolo comme étant une "militante cycliste et féministe", "révoltée par les injustices". Détentrice d'un Master en sciences politiques de l'ULiège et d'un Master complémentaire en urbanisme et aménagement du territoire dans la même université, elle a travaillé chez Inter-Environnement Wallonie, ce qui l'a amenée à co-présider la "Coalition Climat" belge.

Mobilisée précédemment pour la COP21, elle avait déjà l'expérience du contact avec les médias avant de se tourner pleinement vers la politique. Aux dernières élections, après quelques mois à la Chambre seulement, Sarah Schlitz était choisie pour tirer la liste Ecolo à la Chambre en province de Liège, aux côtés notamment de Samuel Cogolati. Récemment, elle a entre autres fait entendre sa voix au parlement sur la question du vote de la proposition de loi dépénalisant l'avortement et assouplissant ses conditions.