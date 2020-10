Gouvernement De Croo: qui est Tinne Van der Straeten, ministre de l'Energie?

Tinne Van der Straeten (1978), spécialiste de l'Energie, hérite naturellement de ce portofolio. L'écologiste a fait son retour en politique après dix ans d'absence. Cette juriste est spécialisée dans les dossiers relatifs à l'énergie et au climat. Elle a mis sur pied un cabinet d'avocat, Blix, et elle se dit déterminée dorénavant à faire "un virage à 180 degrés pour construire une gestion climatique équitable". Elle se dit "incroyablement reconnaissante" de la confiance qui lui est accordée. "Nous reprenons en main notre politique énergétique et apportons apaisement et sécurité", assure-t-elle. "Nous ouvrons la voie à des investissements dans l'énergie renouvelable, la création de milliers de nouveaux emplois et à une facture énergétique soutenable". Mme Van der Straeten a été échevine à la commune de Koekelberg et dernièrement encore conseillère municipale.