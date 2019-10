Gouvernement flamand - Le CD&V aura trois ministres dont celui en charge de Bruxelles au gouvernement flamand

(Belga) Le CD&V aura trois ministres - et non deux et la présidence du parlement flamand comme initialement pressenti -, au sein du gouvernement flamand qui sera dirigé par Jan Jambon, a-t-on appris à plusieurs sources. Le nom du démocrate-chrétien Benjamin Dalle pour occuper le poste de ministre en charge de Bruxelles circule avec insistance. Hilde Crevits sera à nouveau ministre. Elle ne briguera donc pas la présidence du CD&V. La N-VA hériterait quant à elle de la présidence du parlement flamand.

