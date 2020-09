Gouvernement "Vivaldi": MR, Ecolo et Groen y croient

Une nouvelle réunion des présidences des 8 partis de la possible coalition "Vivaldi", renommée "Avanti" par le prédisent du CD&V et poussée par Egbert Lachaert (Open Vld), doit avoir lieu vendredi à 9h00, avant que le chargé de mission royale et président des libéraux flamands ne se rende au Palais dans la journée pour faire rapport au Roi de ses travaux.

Du côté d'Ecolo, de Groen, et du MR, trois partis parmi ces 8 potentiels partenaires, on y croit, ressort-il vendredi matin des interventions de Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci et Denis Ducarme en radio.

"J'y crois, et je pense que l'ensemble des Belges peuvent y croire. Depuis les élections, on ne s'est pas retrouvés dans une situation aussi positive, avec des partis qui veulent travailler ensemble et ont une majorité", a expliqué au micro de Bel RTL le ministre MR des Classes moyennes et des Indépendants.

Même son de cloche côté des Verts, le coprésident d'Ecolo Jean-Marc Nollet expliquant sur La Première (RTBF) qu'il voit "une différence nette entre ce qui a pu se passer ces 10 derniers jours autour d'Egbert Lachaert et ce qui s'est passé ces 2-3 derniers mois". "On sera en mesure d'avancer pour passer à une étape ultérieure", estime-t-il.

"On a tourné la page des grandes déclarations via les médias et des confrontations agressives", se réjouit Denis Ducarme. En tout cas, il y aurait de la "confiance" autour de la (large) table, comme le résume la présidente de Groen Meyrem Almaci sur les ondes de la VRT. "On peut actuellement discuter de choses qui étaient précédemment inabordables".