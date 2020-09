Gouvernement Vivaldi: pourquoi De Croo et pas Magnette Premier ministre?

Notre spécialiste politique Antonio Solimando a estimé dans le RTLinfo 13h que le choix d'Alexander De Croo comme Premier ministre a été "vraisemblablement une question de risque politique. Le risque politique qui est pris par les partis flamands dans cette coalition est très important parce qu'on laisse, on le rappelle, la N-VA et le Vlaams Belang, qui sont les deux partis les plus importants de Flandre, dans l'opposition. Donc ceux qui ont accepté d'aller dans cette coalition parmi les partis flamands ont pris un gros risque politique et c'est une façon de les remercier, et d'avoir une tonalité un peu plus flamande pour convaincre d'avantage l'opinion flamande que ce gouvernement va réellement les représenter malgré le fait qu'ils sont en minorité dans le groupe linguistique néerlandophone de la Chambre."