Gouvernement Vivaldi: PTB et N-VA annoncent une opposition dure

Les responsables de plusieurs partis qui composeront la future opposition à la coalition Vivaldi ont réagi à l'annonce d'un accord de gouvernement mercredi matin. DéFI et le cdH souhaitent le succès du probable futur Premier ministre Alexander De Croo, tandis que le PTB et la N-VA annoncent déjà une opposition dure.

Opposition dure : PTB / N-VA

Raoul Hedebouw, chef de groupe PTB à la Chambre, évoque un "gouvernement des promesses trahies" à la lecture du contour de l'accord de gouvernement. Il dénonce notamment l'absence du retour à la pension à 65 ans et de l'impôt sur la fortune. "La poursuite de la politique libérale du gouvernement Michel", écrit-il sur Twitter. "Je promets une chose: une forte opposition de gauche."

La N-VA dénonce elle un gouvernement sans majorité et sans "légitimité démocratique" côté flamand. Sur Twitter, le député nationaliste Theo Francken prend la pose poing serré devant un drapeau nationaliste flamand et promet de combattre le projet gouvernemental "sur terre, en mer et dans les airs"…

Opposition constructive : cdH / DéFi

Aux yeux de Maxime Prévot, président du cdH, Alexander De Croo a les "qualités pour la fonction" de Premier ministre. "Reste à voir si ce chef d'orchestre de la Vivaldi permettra une partition sans fausses notes", poursuit-il. Le chrétien-démocrate souhaite un "plein succès" à la nouvelle équipe gouvernementale dans l'intérêt de la Belgique.

Le président de DéFi François De Smet souhaite lui bon vent à la coalition Vivaldi et au futur Premier ministre, ajoutant que sa formation se montrera constructive et vigilante. "Puissent-ils parvenir à surmonter ce qui les divise. Puissent-ils guider au mieux ce pays dans les nombreuses crises qu'il traverse", réagit-il.