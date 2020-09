Gouvernement Vivaldi: voici les politiques choisies pour les 4 prochaines années

Le nouveau gouvernement fédéral mobilisera durant la prochaine législature 3,3 milliards d'euros pour des politiques nouvelles. Ce montant inclut 2,3 milliards pour des mesures sociales et 1 milliard pour la sécurité, la justice et la Défense. Il est en outre question d'1 milliard d'euros pour de nouveaux investissements pour l'informatisation des pouvoirs publics, notamment dans la justice et la sécurité, et pour les chemins de fer.

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a dévoilé quelques lignes de l'accord de gouvernement finalisé ce matin par les négociateurs de la coalition Vivaldi: "On a trouvé un équilibre qui est positif. Il y a des éléments de développement durable, il y a des éléments sociaux, il y a des éléments aussi de développement économique, avec par exemple le premier emploi défiscalisé qui va se poursuivre.

Sécurité

L'accord contient "des enjeux également en matière de sécurité avec des engagements de policiers", avec l'ambition d'aller vers le recrutement de 1.600 agents supplémentaires par an, en mettant l'accent sur les agents de quartier.Avec également un renforcement d'une série de mesures pour les atteintes faites aux policiers." L'accord prévoit également l'application de procédures rapides pour des délits tels que les émeutes, les vols à l'étalage, la criminalité de rue, etc. "Une personne qui est dans une situation illégale dans notre pays et qui purge une peine de prison doit être renvoyée dans son pays", a ajouté Georges-Louis Bouchez.

Pensions

Répartis sur tous les budgets, un peu plus de 2 milliards d'euros sont prévus pour relever la pension minimale pour une carrière complète à 1.500 euros par mois d'ici la fin de la législature. "Une pension à 1500€ bruts, puisqu'il y avait quand même une différence de coût" avec la pension à 1500€ nets que certains réclamaient. C'est un peu plus de 700 millions d'euros qui seront consacrés à l'augmentation de cette pension", a ajouté M. Bouchez. "Il y a également toute une série d'enjeux en matière de pensions pour les indépendants, donc revalorisation sociale pour les indépendants."

Santé

Dans le secteur de la santé, la norme de croissance de 2,5% est maintenue, permettant d'alléger la facture des patients. En outre, 1,2 milliard d'euros sera notamment consacré aux investissements dans les soins de santé mentale. Ces montants serviront à améliorer les conditions de travail et les rémunérations et mettre en place des soins supplémentaires. Quelque 4.500 emplois supplémentaires sont annoncés.

Institutionnel

Sur l'institutionnel, il est confirmé que deux personnalités, une francophone et une néerlandophone, plancheront sur une future réforme de l'Etat, envisageant tant des régionalisations que des refédéralisations. "On souhaite un pays efficaces, et bien on a mis en place les éléments pour avoir un débat serein, sans tabou, qui permettra d'étudier la meilleure répartition de compétences pour notre pays."

Autre

En matière d'immigration, une politique de retour "plus volontariste" sera mise en oeuvre.

"Il n'y a pas de taxe nouvelle ni d'augmentation d'impôts pour les classes moyennes, les gens qui travaillent."

La loi de 1996 sur la compétitivité des entreprises ne sera pas revue.

Les minimas sociaux devraient être relevés.

Comment financer ces 3,3 milliards de politiques nouvelles ?

"On a dû limiter le nombre de nouvelles politiques par rapport à ce qui était annoncé. Il y a eu plus de 12 milliards d'euros sur la table à une époque. On est aux alentours de 3 milliards d'euros parce que compte tenu du déficit on ne pouvait pas faire n'importe quoi. On travaille sur des économies, un meilleur prélèvement de recettes et une grosse lutte contre la fraude fiscale. Mais à côté de ça il y a aussi un plan de relance qui est ambitieux", a encore développé le président du MR.