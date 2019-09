Voici le reproche principal du cdH sur le programme du prochain gouvernement wallon

Comment l'opposition accueille-t-elle les accords de gouvernement conclus lundi, entre le PS, le MR et Ecolo ? Nous avons joint Alda Gréoli, cheffe de groupe cdH à la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre wallonne sortante.

Elle s'est d'abord exprimée sur le décret inscription (qui régit l'inscription en première secondaire): il sera abrogé puis remplacé, donc au final adapté...

"Je prends acte qu'ils veulent l'abroger, mais il n'y a pas une ligne sur les nouveaux critères qui remplaceraient les anciens. Je suppose que, comme nous, ils n'ont pas envie de voir revenir des files de parents devant les écoles, sinon on ne gagnerait rien au niveau de la démocratisation de l'enseignement et du bien-être des parents et des enfants".

Alda Greoli attribue un bon point à ces accords de gouvernement: "C'est sans aucun doute la rencontre du défi climatique. On le retrouve de manière important en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles".

Le mauvais point, "je ne vais pas vous étonner: aucune rencontre sur le défi du vieillissement de la population; c'est-à-dire du bien-être réel de nos citoyens lorsqu'il y a une perte d'autonomie ou une difficulté à rester chez soi. Ça, vraiment, c'est un recul social pour moi".

Le PTB, quant à lui, ne souhaite pas réagir pour le moment. Il nous a confié qu'il devrait s'exprimer en cours de journée.