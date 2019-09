Gouvernement wallon: les négociations sont sur le point d'aboutir, et pourraient faire les affaires des informateurs royaux

Les négociateurs wallons et pour la fédération Wallonie-Bruxelles se sont réunis hier soir, et se revoient en fin de journée. Le but : trouver un accord avant les fêtes de Wallonie, qui auront lieu le week-end prochain.

Côté wallon, PS, MR et Ecolo ont négocié toute la nuit. Ils se sont quittés peu avant 6 heures du matin, et reprendront les discussions cet après-midi. Vu l'accélération dans le tempo, on peut imaginer que le but est d'achever la formation des gouvernements dans les prochaines heures, d'ici demain matin.

L'objectif final est bien de former le gouvernement wallon, et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une fois les derniers points de discorde à trancher, les trois partis doivent relire la totalité de ces deux accords de majorité, pour marquer leur consentement. Ensuite, vous aurez : les militants des trois partis qui doivent donner leur assentiment, à ce paquet de mesures. Et ensuite, le gouvernement qui sera adoubé, au parlement.





Un coup d'accélérateur qui pourrait faire les affaires des informateurs royaux

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte tablent désormais sur la fin des négociations régionales, pour qu'on puisse à nouveau avancer au fédéral. Si le dossier wallon et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont bouclés dans les prochaines heures, et si la Flandre a aussi un gouvernement d'ici la semaine prochaine, la situation aura deux avantages, pour la formation du gouvernement fédéral :

- D'un point de vue pratique, les présidents de partis ne devront plus se consacrer qu'à une seule négociation.

- On y verra plus clair aussi, sur les intentions de tout le monde. Les partis négocieront les mains libres, sans arrières pensées. Sans spéculer sur leur présence ou non, à d'autres niveaux de pouvoir.