Grand Baromètre: Ecolo, premier parti de Bruxelles

La dernière édition de l'année de notre sondage politique trimestriel, le Grand Baromètre RTL - Le Soir réalisé par Ipsos, intéressera au plus haut point les partis alors que le gouvernement fédéral est menacé par la crise liée au Pacte pour les migrations des Nations-Unies. En effet, la première question posée à 2532 Belges (représentatifs de notre population) entre le 27 novembre et 4 décembre est la suivante: si de nouvelles élections fédérales avaient lieu dimanche prochain, pour quel parti voteriez-vous?

En Flandre, la N-VA domine toujours le paysage politique. En légère baisse depuis ce printemps, les nationalistes flamands ont repris quelques pourcents. Derrière, loin, très loin, on trouve le CD&V et l'Open Vld, les deux partenaires de la N-VA au gouvernement, mais qui au cours des derniers jours se sont plutôt transformés en ennemis, multipliant les attaques. Le Vlaams Belang, revenu au premier plan lors des élections communales, reste stable. Si la N-VA a repris quelques points, ce n'est donc pas aux dépens du parti d'extrême droite.Stables aussi, les socialistes en Wallonie. Ils gardent leur position sur la cime des intentions de votes dans le sud du pays. Plus à gauche, le PTB-GO!, stable, ne leur grignote plus de nouveaux électeurs.Par contre, comme aux élections du 14 octobre, Ecolo progresse.

Mais, comme au récent scrutin, c'est en région bruxelloise que la percée écologiste est la plus marquée. À tel point qu'elle amène les Verts à la position de numéro 1, pour 0,1% d'avance sur les libéraux. Vu la marge d'erreur qui est d'environ 4%, cette position est toute relative. Mais le bond est, lui, significatif, puisque le parti coprésidé par Zakia Khattabi fait 5% de mieux que lors du Grand Baromètre de septembre.

Le parti n'est pas seul à bénéficier d'une inquiétude croissante de la population pour les problèmes environnementaux qui n'ont, il est vrai, jamais été aussi graves. Une personne, l'autre coprésident d'Ecolo, le nouveau (il a remplacé Patrick Dupriez qui s'est retiré en octobre), Jean-Marc Nollet bénéficie lui aussi de la vague verte qui, en Wallonie cette fois, le propulse sur le podium des personnalités politiques que les Wallons voudraient le plus voir jouer un rôle politique important dans les prochains mois.

RÉSULTATS > Intentions de vote

Si de nouvelles élections fédérales avaient lieu dimanche prochain, pour quel parti voteriez-vous?

Cette vague de 2532 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1003 en Wallonie, 998 en Flandre et 531 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, a été réalisée du 27 novembre au 4 décembre 2018. Les interviews ont eu lieu sur internet. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,3 à Bruxelles.





FLANDRE

(entre parenthèse: le résultat au sondage précédent, en septembre)

N-VA 28% (25)

CD&V 14,6% (17,2)

Open Vld 13,4% (12,8)

sp.a 12,3% (12,1)

Groen 12,2% (14,1)

Vlaams Belang 11,7% (11,3)

PVDA+ 6,2% (4,4)

Autres 1,6% (3,1)







BRUXELLES

(entre parenthèse: le résultat au sondage précédent, en septembre)

Ecolo 18,3% (13,1)

MR 18,2% (19,5)

PS 15,4% (14,9)

DéFI 14,4% (15,8)

PTB/PVDA-GO! 5,8% (9)

N-VA 5,3% (6,5)

cdH 4,5% (6,3)

Parti Populaire 3,7% (2)

...









WALLONIE

(entre parenthèse: le résultat au sondage précédent, en septembre)

PS 24,9% (23,6)

MR 20,7% (20,6)

Ecolo 13,5% (10,9)

PTB-GO! 13,1% (13,1)

cdH 11,3% (10,1)

DéFI 4,2% (6,9)

Parti populaire 6,2% (6,7)

Droite citoyenne 2,3% (2,1)

Autres 3,8% (5)

RÉSULTATS > TOP 3 des personnalités

Voici une série de personnalités politiques. Pour chacune d'elles, voulez-vous indiquer si vous souhaitez la voir jouer un rôle important ou pas dans les prochains mois ?



FLANDRE

Theo Francken 1 (1)

Bart De Wever 2 (2)

Charles Michel 3 (3)



BRUXELLES

Olivier Maingain 1 (1)

Paul Magnette 2 (3)

Didier Reynders 3 (2)

WALLONIE

Paul Magnette 1 (1)

Elio Di Rupo 2 (2)

Jean-Marc Nollet 3 (12)