Grand Baromètre: le PS baisse en Wallonie, Ecolo progresse encore à Bruxelles

Ce vendredi, nous vous dévoilons un partie des résultats de notre Grand Baromètre RTL INFO, avec les intentions de vote à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, ainsi que le top trois des personnalités préférées des Belges.

Contrairement à la Flandre, du côté francophone, il n’y aurait pas de changement dans les rapports de force si l'on votait ce dimanche, nous apprennent les résultats du Grand Baromètre dévoilés ce vendredi soir sur RTL INFO. En Wallonie, le trio de tête reste PS, MR, Ecolo. Le parti socialiste et le mouvement réformateur enregistrent des scores sensiblement similaires : 22,9% pour le PS et 22,6% pour le MR. Cela dit, on constate un recul du PS (-3,2 points) et un léger regain du MR (+2,1). Ecolo (16,2%, +1 point) et le PTB (15,5%, +1,7 point) enregistrent une hausse par rapport à leur score des élections, il y a trois mois.







Top 3 en Wallonie

Toujours en Wallonie, les trois personnalités politiques les plus populaires sont:

1. Paul Magnette

2. Elio Di Rupo

3. Johan Vande Lanotte

Si le duo de tête est inchangé, le socialiste flamand fait son entrée dans le classement wallon.





A Bruxelles, les écologistes devancent toujours PS et MR

A Bruxelles, les écologistes devancent toujours le PS et le MR, avec 21,4%, contre 19,2% pour les socialistes (-0,8 point) et 16,4% pour les libéraux (-1,1 point). Ecolo enregistre une hausse de 0,2 point.





En Région de Bruxelles-Capitale, les trois personnalités que les votants souhaiteraient voir jouer un rôle important dans les prochains mois sont toujours les mêmes, en comparaison avec notre dernier sondage:

1. Olivier Maingain

2. Paul Magnette

3. Didier Reynders





*Les résultats se basent sur une vague de 2540 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 992 en Wallonie, 1000 en Flandre et 548 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, réalisée du 2 au 10 septembre 2019. Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,2 à Bruxelles. Affiliations: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.