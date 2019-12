Grand Baromètre: Flamands et Francophones pas d’accords à propos du prochain gouvernement

Nouvel enseignement de notre Grand Baromètre RTL Info Ipsos Le Soir: les Wallons et les Flamands n’ont absolument pas le même avis à propos des deux scénarios possibles de coalition fédérale actuellement discutés.

Préférez-vous un gouvernement arc-en-ciel ou un exécutif avec la N-VA? La réponse des Wallons et des Francophones n’est pas la même.

C'est l'arc en ciel, qui a les faveurs du Sud du pays: socialistes, libéraux, écologistes, voire CD&V. Plus d'un francophone sur 2 (53% des Wallons) soutient cette formule, contre un Flamand sur 3. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un peu plus, que lors de notre sondage réalisé le 28 mai, deux jours après des élections. L'idée de l'arc en ciel a donc légèrement progressé au Nord. Sans surprise, seul 1 francophone sur 5 voudrait d'un gouvernement avec la N-VA, les socialistes, les libéraux voire le CD&V. Un attelage plus soutenu chez les sondés flamands, mais ce n'est pas le fol enthousiasme non plus. 45% des néerlandophones préfèrent cette coalition dite "bourguignonne".

Nous n'avons soumis aux sondés que ces deux possibilités de formules de gouvernement, parce que ce sont les deux seules, sur la table de négociation, depuis le début de la crise politique.

Cette enquête a été menée du 29 novembre au 6 décembre 2019 auprès d’un échantillon de 2508 personnes, représentatif de la population. Marges d’erreur de 3,1% en Wallonie et en Flandre, 4,3 à Bruxelles.