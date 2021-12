Grand Baromètre: Frank Vandenbroucke plébiscité dans les trois régions du pays, Sophie Wilmès personnalité préférée des francophones

Les premiers enseignements de notre Grand Baromètre, sondage RTL Ipsos Le Soir.

Le Premier Ministre Alexander De Croo est toujours très populaire, mais en légère perte de vitesse. Peut-être paye-t-il un peu, les hésitations du Comité de concertation, dont il est le principal visage… Il reste la personnalité favorite en Flandre, malgré un recul de 5 points d’opinions favorables.



Taux de popularité en Flandre





Côté francophone, il est deuxième derrière Sophie Wilmès, avec un score très légèrement érodé. Et un recul d’une marche sur le podium à Bruxelles. Si Sophie Wilmès est aussi au comité de concertation, elle n’est plus visible lors de la conférence de presse. Son image reste donc au beau fixe.



Taux de popularité en Wallonie





Celui qui tire les marrons du feu dans cette période de retour des mesures de précaution, c’est bien Frank Vandenbroucke, dont la cote grimpe à nouveau en flèche en Flandre. Deuxième personnalité au Nord du pays. Devant son président de parti Conner Rousseau.

En Wallonie et à Bruxelles, derrière Wilmès et de Croo, c’est le président du PS Paul Magnette qui complète le podium.



Taux de popularité à Bruxelles



Intentions de vote à Bruxelles



Le parti le plus durement sanctionné, de cette vague de sondage, c’est le parti socialiste à Bruxelles.

Le PS bruxellois, empêtré dans le dossier Taxi et voitures avec chauffeurs, depuis plusieurs jours, paye le prix fort de cette crise. Un recul d’environ trois points par rapport à la vague de sondage de septembre. Et un recul d’environ 5 points par rapport à son score des dernières élections. Le voilà troisième, derrière Ecolo et le MR, en intentions de vote dans la région capitale. Cela dit, les marges d’erreurs sont importantes, à Bruxelles, attention à ne pas surinterpréter les chiffres.

Ecolo 19,3%

MR 20,3%

PS 15,1%

DéFi 11,3%

cdH 5,2%







Intentions de vote en Wallonie



Le PS pleure à Bruxelles, rit en Wallonie. Les socialistes regagnent un peu de couleurs, au Sud du pays. Le score du MR est également en hausse : la séquence est bonne, pour les réformateurs : ils sont le seul parti, qui progresse à la fois dans cette vague de sondage et qui serait en hausse par rapport à 2019, si on revotait demain.



PS 24,9%

MR 22,3%

PTB 18,2%

Ecolo 15,5%

cdH 8%

DéFi 4,2%







Intentions de vote en Flandre



En Flandre, le Vlaams Belang est toujours le premier parti, et reprend sa marche en avant. La N-VA reste à distance. Parmi les partis traditionnels, seuls les socialistes flamands grimpent, à 13%. Les autres familles classiques sont en ressac, autour de 10% : CD&V et Open VLD. A noter le score élevé du PVDA, à quasi 9% (8,9%) des intentions de voix, si on devait retourner aux urnes ce dimanche pour les élections fédérales.

PS 24,5%

NVA 21,6%

VOORUIT 13,9%

CDV 10,7%

GROEN 8,9%

PVDA 8,4%







Ce sondage a été réalisé du 1er au 8 décembre, auprès de plus de 2300 belges échantillon représentatif de la population. Marges d’erreur autour de 3% en Flandre et en Wallonie, 4 et demi à Bruxelles.