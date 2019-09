Grand Baromètre: "Nous pouvions prévoir ce résultat", réagit Bart De Wever face au mauvais score de la N-VA

Ce samedi, nous vous dévoilons une nouvelle partie des résultats de notre Grand Baromètre RTL INFO, avec un chiffre inattendu: si l'on votait demain, les nationalistes flamands obtiendraient 22,7% des suffrages, un score historiquement bas pour la N-VA.

Si des élections avaient lieu demain, ce score ferait perdre 4 députés à la N-VA, sur les 25 qu'elle a en ce moment à la Chambre. La plus grosse perte de ce Grand Baromètre et un score historiquement faible pour le parti. C'est même son score le plus bas depuis neuf ans.

Pourtant, pas de quoi s'inquiéter. Bart De Wever, le président de la N-VA, estime que ce n'est pas une surprise... "Nous pouvions prévoir ce résultat. quand vous avez une élection et que vous organisez de nouvelles élections dans les trois mois qui suivent, toutes les tendances se renforcent." réagit-il, lors d'une interview à la chaîne flamande VTM.

Et quand la journaliste lui demande s'il n'est pas temps de changer "quelque chose", puisque le parti ne cesse de baisser... le ton devient plus sec: "Vous pouvez encore me poser vingt questions pour me mettre en dépression, reprend De Wever, mais je continue à travailler dans une réalité, même si ce n'est pas celle que je souhaite."

*Les résultats se basent sur une vague de 2540 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 992 en Wallonie, 1000 en Flandre et 548 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, réalisée du 2 au 10 septembre 2019. Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,2 à Bruxelles. Affiliations: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.