Grand Baromètre: la N-VA poursuit sa baisse et passe sous la barre symbolique des 20%

Les partis de la coalition Vivaldi qui composent le gouvernement fédéral d’Alexander De Croo reprennent un peu de couleurs selon le Grand Baromètre, notre sondage politique RTL INFO/Ipsos/Le Soir.

Les partis de la majorité avaient subi une chute quasi généralisée, en octobre, lors de notre précédent Grand Baromètre. Cette fois, ils remontent un peu la pente. Toutefois, vu la marge d'erreur (entre 3 et 4%) de notre sondage politique RTL INFO/Ipsos/Le Soir, l'évolution des intentions de vote des Belges montre une certaine stabilité. Le PS gagne 2% en Wallonie. Même gain pour le CD&V en Flandre. Un peu plus d’1% gagné pour le MR (à Bruxelles et en Wallonie) et l’Open VLD. Ce sont donc des variations très faibles. Pas de quoi déboucher le champagne pour ces partis. Les socialistes restent par exemple, 3 points en dessous de leur score aux dernières élections. Deux exceptions, à ce regain de forme des partis de la Vivaldi: le SP.A en Flandre et Ecolo en Wallonie. Ces deux formations reculent un peu, depuis le sondage d’octobre, mais elles étaient aussi les seules, à avoir gagné des intentions de votes depuis les élections de 2019.





En Flandre, on observe que le Vlaams Belang plafonne depuis 4 sondages. Mais sa baisse est légère, davantage que celle de la N-VA qui se retrouve symboliquement sous la barre des 20%, 19,9, pour la première fois depuis 10 ans dans notre sondage.

Le sondage a été mené entre les 2 et 8 décembre, auprès de 2535 Belges représentatifs de la population. La marge d’erreur maximale est de 3,1% en Wallonie et en Flandre ; 4,2% à Bruxelles.

RESULTATS

Si de nouvelles élections fédérales avaient lieu dimanche prochain, pour quel parti voteriez-vous ?

WALLONIE

(): pourcentage au sondage d'octobre

PS 23,2 % (21,1)

MR 20,6 (19,2)

PTB 17,2 (18,9)

Ecolo 15,6 (17,8)

cdH 10,3 (9,7)

Autres 9,4 (9,5)

DéFI 3,7 (3,8)

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 874 personnes sur les 995 personnes interrogées en Wallonie (88%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 12% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est de +-3,3.





BRUXELLES

(): pourcentage au sondage d'octobre

Ecolo 19,5 % (19,8)

PS 16,8 (19,1)

PTB*PVDA 15,1 (12,1)

MR 15 (14)

DéFI 11,5 (11,3)

cdH 5 (3,2)

N-VA 4,9 (4,8)

Vlaams Belang 3,7 (3,7)

Le autres partis sont sous les 3%

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 487 personnes sur les 533 personnes interrogées à Bruxelles (91%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 9% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est de +-4,4.

FLANDRE

(): pourcentage au sondage d'octobre

Vlaams Belang 26,3 % (27,1)

N-VA 19,9 (22,2)

sp.a 13,6 (13,7)

CD&V 12,4 (10,6)

Open Vld 12 (10,9)

Groen 8,1 (7,5)

PVDA (aile flamande PTB) 6,5 (6)

Autre 1,2 (1,9)

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 953 personnes sur les 1007 personnes interrogées en Flandre (95%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 5% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est de +-3,2.







TOP 3 DES PERSONNALITES POLITIQUES

Les 3 personnalités dont les noms sont cités le plus souvent dans la réponse à la question suivante: voici une série de personnalités politiques. Pour chacune d'elles, voulez-vous indiquer si vous souhaitez la voir jouer un rôle important ou pas dans les prochains mois ?

(): classement lors du sondage d'octobre

BRUXELLES

1. Sophie Wilmès (1)

2 Alexander De Croo (3)

3. Raoul Hedebouw (3)

WALLONIE

1. Sophie Wilmès (1)

2 Alexander De Croo (2)

3. Paul Magnette (3)

FLANDRE

1. Alexander De Croo (2)

2. Bart De Wever (1)

3. Tom Van Grieken (président Vlaams Belang) (3)