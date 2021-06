Grand Baromètre: le fossé s'agrandit entre Wallonie et Flandre

Ce n'est pas un phénomène nouveau mais il s'accentue. Le Nord et le Sud du pays s'éloignent toujours davantage, le premier à droite, le second à gauche.

Dans le nouveau Grand Baromètre, réalisé par Ipsos pour RTL INFO et Le Soir, le PTB est le 2ème parti de Wallonie en intentions de vote, une première dans l’histoire de notre sondage politique trimestriel. Si les élections avaient lieu dimanche prochain, 19,1% des Wallons, interrogés entre 25 mai et le 1er juin dernier, ont déclaré qu'ils voteraient pour le Parti des Travailleurs de Belgique, ce qui pousse le MR à la 3ème place. Précision que l’écart entre les deux partis est très faible, 0,4 points, ce qui est bien en-dessous de la marge d’erreur (+ ou - 3,1%), c’est donc un dépassement symbolique.

Dans le même temps, en Flandre, les deux partis nationalistes flamands (Vlaams Belang et N-VA) restent très largement plébiscités par rapport aux autres partis. Le parti d'extrême droite présidé par Tom Van Grieken gagne 2,5 points par rapport à mars et repart sur une dynamique positive après s’être tassé durant toute la durée de l’épidémie. Le parti de Bart de Wever, lui aussi, reprend un peu de couleurs (+1,8 points par rapport à mars).

Pile deux ans après les élections, le fossé politique, entre le Nord et le Sud s’est donc agrandi : en Flandre, la droite et l’extrême droite totalisent ensemble près de 48%. Alors qu’au Sud, c’est au contraire, la gauche et l’extrême gauche, qui séduisent quasi 1 électeur sur deux : 45% pour PS et PTB ensemble.

A Bruxelles, le MR connait en léger mieux et Ecolo est en léger recul lors de cette vague de sondage, ce qui provoque encore un peu plus de regroupement au sein des partis les plus courtisés par l’électeur de la capitale. Ecolo, devant MR, PS et PTB, se tiennent en trois points d’écart à peine, soit largement moins que la marge d’erreur de notre enquête.

Du côté des personnalités, pas de changement sur les podiums des trois régions du pays : en Wallonie et à Bruxelles, Sophie Wilmès (MR) est toujours la plus populaire devant le Premier Ministre Alexander de Croo (Open VLD), et le président du PS Paul Magnette. En Flandre, c’est toujours le Premier Ministre que les sondés veulent voir jouer un rôle en priorité, devant Bart de Wever et Conner Rousseaux, respectivement présidents de la NVA et des socialistes flamands de Vooruit.

LES RÉSULTATS DU GRAND BAROMÈTRE

Si de nouvelles élections fédérales avaient lieu dimanche prochain, pour quel parti voteriez-vous ?

WALLONIE

(): résultats lors du sondage précédent en mars

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 869 personnes sur les 992 personnes interrogées en Wallonie (88%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 12% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est de +-3,3.

PS 24,9 (22,8)

PTB 19,1 (19)

MR 18,7 (20,1)

Ecolo 15 (16,5)

cdH 10,8 (8,7)

DéFi 5,1 (1,9)

Autres 6,4 (9)





BRUXELLES

(): résultats lors du sondage précédent en mars

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 458 personnes sur les 523 personnes interrogées à Bruxelles (88%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 12% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est de +-4,6.

Ecolo 18 (17,9)

MR 17,9 (16,4)

PS 17,6 (16,8)

PTB/PVDA 15 (16)

DéFi 11,1 (11,4)

cdH 5,3 (4)

N-VA 4,1 (2,9)

Vlaams Belang 3,1 (3,2)

Groen 2,8 (2,4)

Open Vld 2,5 (2,8)

FLANDRE

(): résultats lors du sondage précédent en mars

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 938 personnes sur les 1002 personnes interrogées en Flandre (94%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 6% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est de +-3,2.

Vlaams Belang 26,1 (23,6)

N-VA 21,8 (20)

Vooruit (ex sp.a) 12,6 (12,3)

Open Vld 11,4 (12,9)

CD&V 10 (13,2)

Groen 8,3 (8,2)

PVDA 7,8 (8,2)

Autres 2 (1,6)





Voici une série de personnalités politiques. Pour chacune d'elles, voulez-vous indiquer si vous souhaitez la voir jouer un rôle important ou pas dans les prochains mois ?

WALLONIE

1. Sophie Wilmès 1 (1)

2. Alexander De Croo 2 (2)

3. Paul Magnette 3 (3)

BRUXELLES

1. Sophie Wilmès 1 (1)

2. Alexander De Croo 2 (2)

3. Paul Magnette 3 (3)

FLANDRE

1. Alexander De Croo 1 (1)

2. Bart De Wever 2 (2)

3. Conner Rousseau 3 (4)