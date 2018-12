Grand baromètre: le gouvernement fédéral perdrait sa majorité parlementaire

La suite de notre Grand baromètre RTL Info-Ipsos-Le Soir: après les intentions de vote et les votes de préférences, hier, on remarque que tout ça donnerait un autre visage au Parlement fédéral. Le gouvernement actuel n'y disposerait d'ailleurs plus de la majorité.

Si les élections avaient lieu aujourd’hui, le gouvernement dirigé par Charles Michel n’obtiendrait plus la majorité au Parlement fédéral. N-VA, CD&V, Open VLD et MR, la majorité actuelle, ne disposerait plus que de 70 sièges au lieu des 85 actuellement. Pour former une majorité à la Chambre, il en faut 75 sur 150.

Ce recul en siège touche aussi plusieurs partis dans l’opposition. Le PS, les socialistes flamands, et le Cdh perdent du terrain depuis le scrutin de mai 2014. En revanche, ce sondage profite au Vlaams Belang qui gagne 6 sièges, mais aussi aux Verts flamands, à Ecolo et au PTB. Défi et le PP décrocheraient tous deux un siège supplémentaire.

Précisions importante, ce sondage a été réalisé avant le 4 décembre, au début de la crise qui divise le gouvernement fédéral à propos du pacte de l’ONU sur la migration.