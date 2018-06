Grand Baromètre: le PTB recule en Wallonie, DéFI devance le PS à Bruxelles

Le sondage politique trimestriel réalisé par Ipsos pour RTL et Le Soir, montre un paysage politique relativement stable dans le pays, toute région confondue. On notera un recul de la N-VA qui reste toutefois dominatrice en Flandre, aucun parti derrière ne semblant fortement profiter de cette baisse. Dans la capitale, l'écart entre le MR, premier parti, et le PS s'est légèrement creusé et DéFI se loge désormais entre libéraux et socialistes, sur la seconde place du podium, tiré probablement par son président Olivier Maingain qui reste la personnalité politique la plus convaincante pour les Bruxellois. En Wallonie, après plusieurs années d'élévation, le PTB accuse le coup et connait un recul inédit. À cette exception, les intentions de vote (pour qui voteriez-vous si les élections avaient lieu demain?) demeurent stables dans le sud du pays par rapport au grand baromètre précédent (mars).

Le sondage s'appuie sur 2532 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1000 en Wallonie, 1000 en Flandre et 532 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, a été réalisée du 29 mai au 6 juin 2018. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,3 à Bruxelles.





RÉSULTATS - INTENTIONS DE VOTE

FLANDRE

(): résultat lors du sondage de mars

N-VA 26,5 (31,3)

CD&V 15,3 (15,1)

Open Vld 13,9 (12,7)

Groen 12,4 (10,4)

sp.a 11,7 (13)

Vlaams Belang 9,7 (9)

PVDA+ 6,2 (6)

Autres 4,3 (2,5)





BRUXELLES

(): résultat lors du sondage de mars

MR 17,8 (17)

DéFI 15,4 (14,3)

PS 14,2 (16,6)

Ecolo 11,9 (13,5)

PTB-PVDA-GO! 9,5 (7,4)

cdH 7,4 (6)

N-VA 6,7 (6)





WALLONIE

(): résultat lors du sondage de mars

PS 23,4 (23,9)

MR 20 (21,2)

Ecolo 13,2 (13,5)

PTB-GO! 12,8 (17,3)

PP 7,3 (3,9)

cdH 9 (7,2)

DéFI 5,9 (6,4)

Droite Citoyenne 2,1 (1,1)

Autres 6,3 (5,6)



RÉSULTATS - TOP 3 DES PERSONNALITÉS POLITIQUES

Bruxelles

1. Olivier Maingain (1)

2. Paul Magnette (2)

3. Didier Reynders (2)



Wallonie

1. Paul Magnette (1)

2. Olivier Maingain (2)

3. Elio Di Rupo (4)



Flandre

1. Theo Francken (1)

2. Bart De Wever (2)

3. Charles Michel (3)