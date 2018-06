Grand Baromètre: les Belges ne souhaitent pas la même majorité fédérale après les élections de 2019

Si les résultats des élections de 2019 le permettent, souhaitez-vous la reconduction de l’actuelle majorité fédérale (MR, N-VA, CD&V et Open Vld), dirigée par Charles Michel ? Telle était la question posée à un échantillon représentatif des Belges par le Grand Baromètre RTL info - Ipsos - Le Soir. La réponse est négative pour une majorité de Belges, sans surprise davantage en Wallonie (77%) et à Bruxelles qu'en Flandre.





RÉSULTATS

Belgique

Oui 36%

Non 64%

Flandre

43%

57%

Bruxelles

34%

66%

Wallonie

23%

77%

Le sondage concerne 2532 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1000 en Wallonie, 1000 en Flandre et 532 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, a été réalisée du 29 mai au 6 juin 2018.Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,3 à Bruxelles.