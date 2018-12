Grand Baromètre: qui de Charles Michel ou de Bart De Wever est le véritable patron ?

Ce soir, nous dévoilons la suite de notre Grand Baromètre RTLinfo - Ipsos - Le Soir. A la question "Qui a le plus de pouvoir en Belgique ?", 53% des votants estiment que le président de la N-VA, Bart De Wever, est plus puissant que le Premier ministre en place, Charles Michel (47%). En Wallonie, le chiffre monte même jusqu’à 55% pour le bourgmestre d'Anvers. Notons que Charles Michel refait peu à peu son retard puisqu'en 2015, à la même question, 63% des sondés optaient pour Bart De Wever contre 37% pour Charles Michel.

Les résultats région par région:

Bruxelles: 51% Bart De Wever - 49% Charles Michel

Wallonie: 55% Bart De Wever - 45% Charles Michel

Flandre: 53% Bart De Wever - 47% charles Michel

*Cette vague de 2532 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1003 en Wallonie, 998 en Flandre et 531 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, a été réalisée du 27 novembre au 4 décembre 2018.