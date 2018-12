Grand Baromètre: qui va gagner les élections de mai prochain?

Suite de notre grand baromètre RTL INFO Ipsos le Soir, nous vous avons posé cette question à propos du scrutin du 26 mai prochain au fédéral : qui sortira vainqueur au nord et au sud du pays? Et avec quelles conséquences ?

Pour l’instant dans nos différents baromètres, la N-VA reste le plus grand parti de Flandre, même si elle perd des intentions de vote et donc potentiellement aussi quelques sièges.



Côté francophone, le PS est toujours le premier parti. Et si cela se vérifie aux élections de mai prochain, ces deux partis, PS et N-VA, doivent-ils monter ensemble dans le prochain gouvernement fédéral ? Les avis sont partagés sur cette question. Les flamands sont pour, les francophones sont contre. ¼ des sondés n’a pas d’opinion à ce sujet.



A noter que pour réaliser ce grand baromètre, 2532 personnes ont répondu aux questions par internet. Ces sondés forment des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus, à raison de 1003 en Wallonie, 998 en Flandre et 531 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. Les interviews ont été réalisées du 27 novembre au 4 décembre 2018. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95%, est de +-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +-4,3 à Bruxelles.