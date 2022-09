Grand Baromètre RTL INFO: si on vote demain, le MR sourit, les verts pleurent

Un MR qui prend des couleurs et des Ecolos qui en perdent: ce sont les deux grandes tendances de notre tout dernier sondage RTL INFO / Ipsos / Le Soir.

Les libéraux francophones sont en Wallonie, comme à Bruxelles, à un fifrelin du leadership, aux mains des socialistes.

En Wallonie, il y aurait moins d’un point d’écart entre le MR (22% d’intentions de vote) et le PS (22,9%), si on revotait demain pour les élections fédérales.

A Bruxelles, 1 points et demi de retard seulement, pour les Bleus (21,2%) derrière les rouges (22,7%).

La victime incontestable de cette séquence, ce sont les Ecolos. Crevaison lente, pour les verts. En Wallonie, ils ont perdu 3 points dans les intentions de vote depuis un an (13,6%). A Bruxelles, le dérapage est plus spectaculaire, une perte de 4 points et demi depuis mars (15,8%). Peut-être les effets du nouveau plan de circulation un peu casse-tête dans la capitale.

Le PTB reste 3e parti de Wallonie: il récolterait le vote de 18,4% des sondés.

Et au nord du pays ?

Côté Flamand, Conner Rousseau, le président du parti socialiste flamand Vooruit, a même deux raisons de faire la fête. D’un point de vue personnel, il est l’homme le plus populaire de Flandre, devant Bart de Wever et le premier ministre Alexander De Croo.

Mais en plus, son parti continue sa folle remontée. 4 vagues de hausse consécutives, en un an, pour Vooruit. Les socialistes flamands, qui vont jusqu’à aller rechercher des voix dans la réserve d’électeurs du Vlaams Belang. Le parti d’extrême droite, lui, repasse en tête symboliquement devant la N-VA.

La personnalité la plus populaire, côté francophone, est toujours l’ancienne première ministre Sophie Wilmès.

Tableau de données techniques :