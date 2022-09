Grand Baromètre RTL INFO: un seul parti ne fait que progresser malgré la crise énergétique

Un an après le début de la hausse des prix de l’énergie, cette crise a-t-elle pénalisé des partis ? Coté "GAGNANTS", il n’y a qu’un seul parti qui ne fait que monter depuis le début de cette crise : Vooruit, les socialistes flamands. En 4 vagues de sondages, depuis septembre dernier, ils ont retrouvé leur score d’il y a environ 15 ans, proche des 17%.

Le parti de Conner Rousseau profite de sa position dans l’opposition, en Flandre et ne souffre pas de sa participation à la majorité fédérale.

Même position pour le MR, dans des scores plus modérés : les libéraux progressent surtout à Bruxelles où le MR est dans l’opposition régionale.

EN STAGNATION

On aurait cru que le PTB, alors qu’on en pleine crise du pouvoir d’achat et un appauvrissement de nombreux ménages, allait profiter de cette crise. Or, le parti ne progresse pas depuis un an. Les positions polémiques du parti sur la guerre en Ukraine, l’OTAN et Vladimir Poutine ont peut-être refroidi une partie de l’électorat. C’est une hypothèse. Deux nuances à ce surplace du PTB:

1) Les communistes sont bloqués à un niveau très haut : autour de 18% en Wallonie.

2) A titre personnel, Raoul Hedebouw devient la 4ème personnalité préférée des Wallons. Une place inédite pour un élu de la gauche anticapitaliste.

PERDANTS

Les partis écologistes payent le plus lourd tribut, de cette crise. Peut-être à cause de la popularité retrouvée du nucléaire. Peut-être parce que les questions climatiques sont reléguées à l’arrière-plan à cause du recul du pouvoir d’achat.

D’une façon générale, quasi tous les gouvernements sont sanctionnés lors de cette rentrée. Surement pour leur timidité, en matière de soutien financier pour les citoyens et leurs factures d’énergie. Leurs cotes de confiance n’ont jamais été aussi basses depuis le début de la législature.

Tableau de données techniques :