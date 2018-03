Grand Baromètre: si on votait demain, un gouvernement Michel II serait impossible

C'est le grand enseignement du dernier Grand Baromètre RTLinfo-Ipsos-Le Soir. Le gouvernement Michel ne pourrait être reconduit si l'on devait voter demain.

Aux dernières élections, N-VA (31), MR (20), CD&V (18) et OpenVld (14) comptaient ensemble 83 sièges au parlement sur 150, soit une courte majorité de 7 sièges.

Mais notre sondage montre qu'aujourd'hui, le gouvernement perdrait cette majorité. La N-VA gagnerait 1 siège, mais le MR en perdrait 5, le CD&V 4 et l'Open Vld 3. Résultat : plus que 72 sièges sur 150 et une majorité gouvernementale impossible.



En cause: la perte de nombreux sièges par les partis traditionnels (gauche, droite et chrétiens/humanistes) au profit de partis montants et aujourd'hui dans l'opposition comme les écologistes (+ 8 sièges pour Ecolo et Groen) et les communistes du PTB/PVDA (+ 10 sièges), DéFi prenant également 4 sièges de plus.



Ceux qui perdraient des sièges:



PS : 23 -> 18 (-5)

MR : 20 -> 15 (-5)

cdH : 9 -> 4 (-5)

CD&V : 18 -> 14 (-4)

OpenVld : 14 -> 11 (-3)

sp.a : 13 -> 11 (-2)

Parti Populaire : 1 -> 0 (-1)



Ceux qui gagneraient des sièges:



PTB-GO! : 2 -> 8 (+6)

Ecolo : 6 -> 10 (+4)

DéFi : 2 -> 6 (+4)

Groen : 6 -> 10 (+4)

Vlaams Belang : 3 -> 7 (+4)

PVDA+ (PTB Flamand) : 0 -> 3 (+3)

PTB*PVDA-GO ! (PTB Bruxellois) : 0 -> 1 (+1)

N-VA : 31 -> 32 (+1)