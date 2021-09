Grand Baromètre: sur les 10 dernières années, quel gouvernement a été le préféré des Belges?

La suite de notre Grand Baromètre RTLINFO-Ipsos Le Soir. Au total, 2.378 personnes ont répondu dont 485 à Bruxelles, 930 en Wallonie et 1000 en Flandre. Un échantillon représentatif parmi les belges de 18 ans et plus. L'enquête a été menée du 7 au 14 septembre 2021 en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95%, est d’environ 3,1% en Flandre, 3,2% en Wallonie et 4,5% à Bruxelles.

Le gouvernement De Croo a été formé il y a quasiment un an. L'occasion pour nous de poser la question pour les 10 dernières années: quel était le gouvernement préféré des Belges? Est-ce qu'un gouvernement s'impose? Pour y répondre, notre journaliste Antonio Solimando était sur le plateau du RTL INFO 13h ce lundi.

Le moins qu’on puisse dire, Antonio Solimando, c’est que les Belges sont très partagés. Et que le Nord et le Sud n’ont pas le même regard sur la question…

Très partagé, parce qu’en fait, il n’y a pas un gouvernement qui se dégage vraiment. Il y a eu 4 gouvernements fédéraux sur ces 10 dernières années. Et clairement, les écarts sont serrés. On pourrait dire que le gouvernement De Croo se détache, d'une très courte tête, choisi par 3 Belges sur 10. Pourquoi? Parce que le gouvernement De Croo est le plus rassembleur. Il est celui qui polarise le moins les deux grandes communautés du pays. 34% des flamands l’ont choisi et 28% des wallons.

Par exemple, si on observe les statistiques Région par Région, le gouvernement préféré des wallons et des bruxellois, c'est plutôt le gouvernement Wilmès, le gouvernement le plus court dans son règne et qui a presque entièrement été consacré à la gestion de la pandémie. Wilmès sort largement en tête pour les francophones, à contrario, c'est celui que détestent le plus les néerlandophones. Eux préfèrent clairement le gouvernement Michel, donc le précédent celui de 2014, un gouvernement composé de 3 partis flamands et seulement 1 francophone. Le gouvernement Michel est donc le 4e choix des francophones.

Si on devait classer les 4 derniers gouvernements, indistinctement des résultats des régions, le gouvernement De Croo serait le préféré des Belges, juste devant celui de Charles Michel, de Di Rupo et de Sophie Wilmès. Ce pays, c’est décidément un "je t’aime, moi non plus" permanent, entre flamands et francophones…