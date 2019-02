Grand Baromètre: voici les partis auxquels vous feriez CONFIANCE si on votait aujourd'hui

Quelle est la crédibilité des partis politique? C'est l'une des questions posée dans le Grand Baromètre RTLINFO-Ipsos-Le Soir. Côté francophone, Ecolo et le PS sont jugés les plus fiables, mais en Flandre, les électeurs accordent leur confiance à des partis bien différents.

À 100 jours des élections, les citoyens ont-ils une bonne image des partis en lice? À en croire les résultats du grand baromètre RTLNFO-Ipsos-Le Soir, les sondés ne sont pas dupes et se montrent en général exigeants.

À la question de savoir quel parti tient ses promesses, Ecolo reçoit la meilleure note, devant le PS, Défi, le cdH et le MR. Aucun parti ne décroche la moitié de la note: 5/10. La 4e place est décevante pour les libéraux qui paient peut-être le prix de leur volte-face avec la N-VA.

"Nous mènerons des négociations pour faire un gouvernement sans la N-VA", déclarait Charles Michel en 2014.

Coté néerlandophone, la N-VA est considérée comme étant le parti le plus fiable. Peu surprenant pour une formation qui se présente souvent comme inflexible.

"On n’a jamais voulu cette crise, et le monde économique non plus, mais comprenez bien que si on accepte ça, qu'on vous met à l'écart, qu'on ne tient pas compte de votre position, on ne va plus jamais tenir compte de notre position", lançait en décembre dernier Bart de Wever, lorsque son parti quittait le gouvernement.

Derrière la N-VA, Les libéraux flamands sont 2e, et Groen partage la 3e place avec les chrétiens-démocrates flamands. Mais l'image de fiabilité ne fait pas tout il faut aussi être qualifié. Les sondés estiment que le PS est le parti qui dispose des personnes les plus compétentes. Ecolo est 2e devant le MR. Au nord du pays, la N-VA est jugée la plus compétente.

Enfin, à la question : qui doit faire partie du prochain gouvernement ? Que l'on se place au nord ou au sud du pays, les réponses varient fortement. Chez les francophones, Ecolo, 1er, récolte la moyenne, 5/10, devant le PS, le cdH ex-aequo avec le MR. Défi ferme la marche.

En Flandre, la N-VA et l’Open VLD sont les plus plébiscités, au sein d’une future coalition.