Grand débat des présidents en DIRECT à 19h35: "Ils ont beaucoup à perdre et beaucoup à gagner"

Les présidents des principaux partis francophones s'affrontent une dernière fois avant le vote des électeurs. Elio Di Rupo (PS), Charles Michel (MR), Maxime Prévot (cdH), Olivier Maingain (DéFI) et Jean-Marc Nollet (Ecolo) défendront leurs idées, visions et stratégies. Leurs échanges seront stimulés et encadrés par Christophe Deborsu.

C'est l'ultime débat. L'ultime moment. Celui où les partis ont beaucoup à perdre et beaucoup à gagner. En effet, un électeur sur cinq hésite encore selon notre dernier sondage politique, Le Grand Baromètre RTL INFO - Le Soir réalisé début mai par Ipsos. Quelques heures à peine après le générique de fin, ce vendredi à minuit, la campagne électorale sera terminée et les partis ne pourront plus s'exprimer avant la fermeture des bureaux de vote, dimanche.

Outre les interpellés sur leurs programmes, reflets concrets des valeurs et convictions de chaque parti, Christophe Deborsu tentera de bousculer les cinq présidents de parti sur les alliances qu'ils pourraient nouer après le scrutin. En effet, le système politique belge veut qu'il soit quasiment impossible qu'un parti occupe le pouvoir seul. Des coalitions sont nécessaires avec leur lot de compromis et de négociations qui débuteront probablement dès le lendemain des élections. Quels partis s'entendront pour prendre le pouvoir au niveau fédéral ou régional ? Par ailleurs, plusieurs partis francophones ont cette semaine affirmé qu'ils excluaient un gouvernement fédéral avec le parti flamand N-VA. Cela ne rend-il pas le pays ingouvernable, comme le déclare Charles Michel. Cette question aussi sera débattue ce soir entre les adversaires politiques parmi lesquels on ne devrait pas compter le président du PTB. Peter Mertens, accaparé par un tournage en Flandre, a décliné l'invitation.

Les présidents: Elio Di Rupo (PS) - Charles Michel (MR) - Maxime Prévot (cdH) - Olivier Maingain (DéFI)

Jean-Marc Nollet (Ecolo). De qui êtes-vous le plus proche ? FAITES LE TEST La Voix des Belges

LE DIRECT VIDEO



LE GRAND DÉBAT DES PRÉSIDENTS EN DIRECT