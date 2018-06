Grand Prix Bruxelles - Eline Berings sous les 13 secondes, Anne Zagré n'y arrive pas

(Belga) Eline Berings a remporté le 100m haies au Grand Prix d'athlétisme de Bruxelles, samedi au stade Roi Baudouin. La Gantoise a réalisé un temps de 12.90 et s'est rapprochée à un centième de sa meilleure performance de la saison. Anne Zagré a dû se contenter d'un temps de 13.60.

Dès le départ, Berings est partie comme une fusée. La fin de course fut un peu moins rapide mais elle a montré qu'elle était en pleine forme. La Gantoise s'est rapprochée à trois centièmes de son record personnel alors qu'approche l'Euro à Berlin pour lequel elle est déjà qualifiée. Anne Zagré, de son côté, revient d'une blessure et n'est pas encore qualifiée. Elle n'a pas su performer à Bruxelles et la tâche s'avère compliquée pour la Bruxelloise, 28 ans. En effet, le minimum nécessaire pour Berlin est de 13.12 alors que le meilleur temps de la saison de Zagré se situe à 13.19. Eline Berings est convaincue qu'elle ira encore plus vite dans les semaines à venir. "Je n'ai pas fini à fond cette course", a-t-elle déclaré. "Je n'ai jamais été aussi forte en été. Auparavant, j'avais l'habitude de réaliser un temps de 12.90 dans mes meilleurs jours. Désormais, je le fais sans avoir de bonnes jambes et sans être reposée. Je serai encore plus rapide bientôt, cela ne peut pas être autrement. Il est maintenant temps de se rafraîchir. Cette semaine, je me suis peut-être entraînée un peu trop fort. Jeudi, j'étais épuisée. Maintenant, le focus est sur l'Euro." (Belga)