Grand Prix de Spa: "Je plaide pour qu'un geste commercial puisse être fait pour le public"

Ce lundi matin, Willy Borsus était l'invité politique de Bel RTL à 7h50. Le ministre wallon de l’économie et de l’aménagement du territoire a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley, notamment au sujet du Grand Prix de Spa. Après une pause de plus de trois heures, les pilotes de F1 ont roulé deux tours sous voiture de sécurité mais la visibilité était mauvaise et les conditions n'étaient pas réunies. Le drapeau rouge a été brandi puis la course a été définitivement arrêtée.

Vous étiez à Francorchamps hier, une course largement tronquée. C n’est pas une très bonne opération en termes d’image pour la Wallonie ?

"C’est vraiment désolant, d’abord pour les fans, les passionnés, les organisateurs de ce Grand Prix. Vous savez que l’année dernière, pour des raisons de pandémie, la course avait eu lieu à huit clos et puis ces précipitations continuent le samedi et ensuite le dimanche ont conduit à cette annulation après 3h30 d’attente."

Ce n’est pas tout à fait une annulation puisqu’il y a eu deux tours de course avec la voiture de sécurité…

"Effectivement."

Est-ce que l’on n’a pas un peu arnaqué le public hier. Il ne va pas être remboursé ?

"Je plaide pour que l’on puisse en tout cas faire un geste concernant le public, peut-être concernant une réduction l’année prochaine ou des éléments à négocier. Je pense que le conseil d’administration et la direction du Grand Prix vont se réunir très rapidement et discuter avec le détenteur des droits."

Quand vous dites "je plaide", c’est le gouvernement wallon ?

"Je n’ai pas encore eu le temps d’en parler avec le gouvernement wallon depuis hier soir. Mais effectivement on doit tenir compte du fait que des personnes ont attendu de nombreuses heures mais en même temps il y a une série d’impératifs d’organisation."

Donc, il y aura peut-être un à-valoir par exemple sur le Grand Prix de l’année prochaine ?

"Je plaide en tout cas pour qu’un geste commercial puisse être fait puisque on le sait, les gens ont été déçus même si ce sont des impératifs externes, la météo. Il était impossible avec la visibilité de faire une course normale mais tenons compte de la déception, au moins partiellement, des personnes qui s’étaient déplacées."