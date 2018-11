Grande première pour le PTB: le parti entre dans une majorité communale

Le PTB entre dans une majorité communale. Geert Asman, tête de liste à Zelzate, y devient le premier échevin du parti en Belgique.

Geert Asman devient le premier échevin du PTB en Belgique à Zelzate. Brent Meuleman, un enseignant de 30 ans qui tirait la liste sp.a, y sera, lui, le bourgmestre, ont annoncé les deux partis samedi après-midi à l'occasion de la présentation de leur accord de majorité pour cette commune de Flandre orientale de 12.000 habitants.

Geert Asman, qui était tête de liste pour le PTB/PVDA, sera échevin des Affaires sociales, des Finances et des Travaux publics.





Le bourgmestre actuel dénonce une "rupture du cordon sanitaire"

Le bourgmestre actuel de Zelzate n'a pas de mots assez durs vis-à-vis de la coalition qui sera annoncée dans l'après-midi entre le sp.a et le PTB. "C'est une mauvaise affaire pour Zelzate et pour le reste du pays" a ainsi estimé Frank Bruggeman (VLD-SD), en évoquant une "rupture, là aussi, du cordon sanitaire".



"Les programmes du sp.a et du PTB sont impayables. Cette coalition est nourrie de rancune vis-à-vis de moi et des gens qui ont travaillé pour moi", a poursuivi le bourgmestre, qui s'apprête à entrer dans l'opposition, "où nous serons très critiques". Si le sp.a a fortement progressé lors des dernières élections, en obtenant sept sièges, Frank Bruggeman a rappelé que son parti, bien qu'en léger recul, reste tout de même le premier parti de la localité. Le PTB, lui, dispose désormais de six sièges, ce qui lui a permis de négocier en toute discrétion avec les socialistes. Ce sera la première fois que le PTB participe à une majorité communale. Jusqu'à présent, il n'était présent que dans la majorité du district de Borgerhout, en coalition avec le sp.a et Groen. Les négociations qu'il menait au sud du pays, à Charleroi, Liège, Molenbeek ou encore Herstal ont, quant à elles, toutes capoté.