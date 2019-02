Gratuité des transports en commun en Wallonie: Wily Borsus explique pourquoi il n'y est pas favorable

Willy Borsus, ministre-Président wallon (MR) était l'invité de Pascal Vrebos au terme du RTLinfo 13 heures. Le ministre-président s'est prêté au jeu de la note. A l'idée de rendre gratuits tous les transports en commun, Wily Borsus a adressé un 5/10. Il a expliqué les raisons d'une telle note."J'ai vu ce qui vient de se faire au Luxembourg. J'y suis favorable. Mais la gratuité, il y a toujours quelqu'un qui la prend en charge in fine. Avons-nous les moyens de faire la gratuité en Wallonie ? Non. Par contre, nous venons de décider avec Carlo Di Antonio, ici, de continuer de réformes importantes. Dans les TEC notamment. Qu'on diminue pour les étudiants, les mouvements de jeunesse, etc. C'est déjà décidé. Tendre vers la gratuité oui, mais donner ce qu'on n'a pas et le faire payer à d'autres, ça je ne peux pas le plaider."