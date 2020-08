Grèce: feu de forêt aux abords du site archéologique de Mycènes

(Belga) Un feu de forêt menaçait dimanche les abords du site archéologique grec de Mycènes, entraînant l'évacuation des visiteurs du lieu, selon les médias locaux.

L'incendie a débuté à la mi-journée près de la tombe d'Agamemnon, chef des Achéens pendant la guerre de Troie, à l'époque de l'âge de bronze. Les flammes ont frolé les ruines, mais sans menacer le musée du site, selon les pompiers. Le feu a parcouru "une partie du site archéologique et brûlé des herbes sèches sans menacer le musée", a déclaré à l'Agence Athènes News le commandant des pompiers de la zone, Thanassis Koliviras. Quatre avions et deux hélicoptères bombardiers d'eau ont été engagés pour contenir le sinistre. Dans un communiqué, le ministère grec de la Culture a indiqué que selon les premières constatations "le feu n'a pas provoqué de dommages aux antiquités". Une fois l'incendie éteint, "une équipe d'experts fera une évaluation des conséquences" du sinistre, selon la même source. La Grèce est confrontée tous les étés à de violents feux de forêts, attisés par la sécheresse, la chaleur et les vents.