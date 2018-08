Grèce : le bilan de l'incendie de Mati passe à 96 morts

(Belga) Le bilan, toujours pas définitif, de l'incendie de Mati en Grèce le 23 juillet est désormais de 96 morts, ont annoncé mercredi les pompiers, avec de nouveaux décès à l'hôpital.

Un homme de 68 ans est décédé de ses brûlures, après un autre de 63 ans la veille. Plus de vingt personnes sont toujours hospitalisées, dont plusieurs encore dans un état critique. Quatre responsables, dont le ministre de la Protection du citoyen, le responsable des pompiers et celui de la police, ont été démis de leurs fonctions depuis le drame. Néanmoins, le gouvernement a plutôt mis en cause les constructions illégales dans la pinède de Mati, qui remontent à plusieurs dizaines d'années, que des erreurs opérationnelles ce jour-là. De nombreuses victimes ont été prises dans les flammes alors qu'elles se trouvaient dans des embouteillages en tentant de fuir le village. D'autres se sont noyées après avoir trouvé refuge dans la mer, mais être restées des heures sans être secourues. Les proches de deux des victimes ont lancé des poursuites pour négligence et mise en danger de la vie d'autrui et d'autres poursuites sont attendues. (Belga)