Grèce: un important feu de forêt à une soixantaine de km d'Athènes

Plus de 160 pompiers combattaient dimanche un important incendie à une soixantaine de kilomètres d'Athènes, attisé par des vents violents, selon les autorités.

L'incendie s'est déclaré la veille dans les montagnes surplombant la station balnéaire de Loutraki, à l'ouest de la capitale, selon les pompiers. "Le feu brûle près du sommet de la montagne", a précisé le chef adjoint des opérations, Stefanos Kolokouris, à la télévision publique ERT. "Nous essayons de délimiter un périmètre mais le terrain est très accidenté, avec des ravins". Quatre bombardiers d'eau et six hélicoptères participent aux opérations. Faute de routes d'accès, deux escadrons de pompiers ont été transportés au sommet de la montagne par un hélicoptère Super Puma, selon l'agence de presse nationale ANA. Les autorités ont évacué 50 personnes d'un monastère quand le feu s'est déclenché samedi mais ont souligné qu'aucune autre zone habitée n'était menacée. Dimanche, un autre incendie s'est déclaré sur l'île de Zante, en mer Ionienne, conduisant à l'évacuation de deux villages dans le sud, Agalas et Keri, ainsi que d'un hôtel. Environ 120 touristes ont été évacués et mis à l'abri ailleurs sur l'île. Les pompiers ont signalé dimanche avoir été appelés pour près de 80 incendies ces dernières 24 heures. Plus de 9.600 sinistres, en zones rurales et urbaines, ont été enregistrés depuis le début de l'année.