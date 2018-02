Grève à la Stib: les grands axes de la capitale très encombrés, selon Touring

(Belga) La grève qui perturbe les transports en commun bruxellois ce lundi matin a un impact sur la circulation automobile dans la capitale. "Les grands axes (bruxellois) sont très sollicités et le trafic a été très difficile ce matin, voire à certains moments désastreux", indique Touring Mobilis. A 09h30, la situation s'améliore mais on compte toujours trois quarts d'heure de bouchons rue de la Loi ou à partir de l'avenue de Tervueren, notamment.

Touring Mobilis a comptabilisé plus d'une heure de bouchon sur les grands axes de Bruxelles, tels que l'avenue Charles Quint ou sur l'E40 en direction de Woluwe-Saint-Etienne. "C'est plutôt exceptionnel", souligne Touring, notamment parce que les petites rues, habituellement moins fréquentées, sont également bloquées. La circulation est encombrée depuis 07h30. A 09h00, seule la ligne de métro 1 circule. Treize lignes de tram roulent, soit les 3, 4, 7, 19, 25, 39, 51, 55, 81, 82, 92, 93 et 94. Les bus sont plus nombreux, une vingtaine de lignes sont en service, soit les 15, 21, 29, 34, 36, 38, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 54, 59, 60, 63, 64, 66, 71, 78, 87, 88, 89 et 95. La fréquence est toutefois réduite par rapport à un jour normal, précise la Stib. Les autres lignes ne roulent pas. La CGSP et la CGSLB ont déposé un préavis de grève ce lundi pour dénoncer divers problèmes opérationnels qui engendrent "un climat social néfaste" au sein de la société des transports en commun bruxelloise. La CSC Services publics a, elle, choisi de ne pas suivre le mouvement. (Belga)