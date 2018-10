Grève administrative chez les pompiers de Bruxelles couverte en front commun

(Belga) Une grève administrative est en cours depuis le week-end chez les pompiers de Bruxelles. Le préavis de grève déposé lundi passé par le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP) est désormais porté en front commun, ont annoncé ce lundi, par mail, les syndicats SLFP, CGSP-ACOD et CSC-ACV à la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge du SIAMU (Service d'incendie et d'aide médicale urgente) Cécile Jodogne.

Concrètement, les pompiers effectuent les missions urgentes, mais ne remplissent plus les rapports d'intervention, ne participent plus aux exercices et ne renvoient plus les feuilles des présences. Dans le courrier envoyé à la secrétaire d'Etat, les pompiers ont repris la liste de leurs revendications et ont fait état de cette grève administrative. "Ce front commun élargi est un signal d'alarme au SIAMU car cela fait des années que les 3 syndicats n'ont plus signé un préavis de grève en front commun", remarque Eric Labourdette, représentant syndical pour le SLFP. "Le mouvement de grogne est parti à la base du personnel". Un rassemblement spontané a eu lieu jeudi matin devant le cabinet de Cécile Jodogne, à l'issue d'une assemblée générale. Une nouvelle réunion sera organisée entre les syndicats et Cécile Jodogne au cours de la semaine du 5 novembre. Les représentants du personnel se sont engagés à ne pas mener de nouvelles actions d'ici cette rencontre. Les pompiers de Bruxelles protestent contre la diminution de l'effectif de garde dans certains postes et contre l'absence de renouvellement des équipements de protection individuels et des vêtements de travail. L'état des locaux ainsi que la gestion des chantiers en cours sont également critiqués.