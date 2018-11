Grève bpost - La grève s'étend aux transports de bpost depuis 22h

(Belga) Après une grève dans les centres de distribution de bpost, le mouvement qui s'étend sur cinq jours touche depuis mercredi 22h00 les transports de la société, reliant les centres de distribution et les bureaux. La distribution des journaux devrait toutefois être assurée jeudi, selon la porte-parole de bpost Barbara Van Speybroeck.

La seconde action dans un autre département de la société va perturber la distribution du courrier. "A partir de jeudi matin, nous aurons un meilleur aperçu de la couverture". Les syndicats et direction de bpost se mettront autour de la table jeudi, mais les détails de la rencontre n'ont pas été communiqués. La grève concernera ensuite les postiers le 9 novembre, les guichets, l'administration et les call centers le 12 novembre et la distribution des colis le 13 novembre. (Belga)