Grève chez De Lijn: les services restent perturbés samedi

(Belga) Les réseaux urbains de De Lijn restaient perturbés samedi, troisième jour de la grève lancée par les syndicats socialiste et libéral. Le tram de la côte est également touché par le mouvement.

Les perturbations les plus importantes sont notées dans la région côtière. Concernant le tram de la côte, la moitié des conducteurs sont de service, ce qui signifie que les voyageurs peuvent compter sur environ un tram toutes les demi-heures. L'impact de la grève est plus limité dans le reste de la province de Flandre occidentale, avec 80% du trafic assuré dans la région brugeoise. La grève a également des répercussions en province d'Anvers, où la circulation des trams est fortement perturbée, et dans les régions de Malines et Turnhout. La situation dans le Brabant flamand diffère d'une région à l'autre. Des perturbations touchent ainsi principalement le réseau de Louvain. A l'est de la province, environ 65% de l'offre est assurée. En Flandre orientale, les réseaux urbains restent les plus perturbés. A Gand, un tram circule en moyenne toutes les 20 minutes. Dans la région gantoise en général, environ 60% des bus roulent. Enfin dans le Limbourg, neuf bus sur 10 ont pris du service samedi matin. Les deux syndicats poursuivront leur grève jusque dimanche. Ils protestent contre la nouvelle structure du groupe De Lijn. (Belga)