Grève du secteur public - Début des perturbations sur le réseau ferroviaire

(Belga) Le service alternatif de la SNCB est entré en vigueur ce lundi à 22h00 pour la journée de grève dans le secteur public. La circulation des trains sera très fortement perturbée jusque mardi soir et le réseau ferroviaire sera fermé dans les provinces de Liège, Luxembourg et Namur. Seul un quart des trains circuleront dans le reste du pays.

Le service minimum a été élaboré en fonction de la présence du personnel, dans les provinces où c'était possible. Aucun train ne pourra circuler dans celles de Liège, Luxembourg et Namur car les cabines de signalisation d'Infrabel resteront fermées en raison du nombre insuffisant de membres du personnel. Les trains IC (reliant les grandes villes) qui traversent ces provinces seront donc également limités, comme ceux Ostende-Eupen qui ne circuleront qu'entre Ostende et Louvain. Dans le reste du pays, un train IC sur trois et un train S (offre suburbaine) ou L sur cinq seront disponibles. La plupart des trains P, qui roulent exclusivement pendant les heures de pointe du matin et du soir, ne circuleront cependant pas. Quelques gares seront d'ailleurs peu voire pas desservies. La circulation reprendra normalement dès mercredi matin. La SNCB invite les voyageurs à consulter le service alternatif sur le planificateur de voyages, l'application ou son site web. (Belga)