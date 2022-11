Grève générale - La grève n'est pas la bonne réponse, selon MM. Lachaert et Brouns

(Belga) Deux responsables politiques flamands, le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, et le ministre de l'Emploi, Jo Brouns (CD&V) ont affirmé mercredi que la grève générale menée à l'appel des syndicats FGTB et CSC n'était pas la bonne réponse à apporter à la crise de l'énergie et à la baisse du pouvoir d'achat.

"On (les syndicats) se trompe d'ennemi" en organisant cette journée d'action, a en substance affirmé M. Lachaert lors de l'émission De Ochtend de la VRT-radio. "Nous sommes tous dans la misère. Faire la guerre les uns contre les autres ne nous apportera pas de solutions", a ajouté le président des libéraux flamands, en imputant la hausse des prix de l'énergie et des matières premières à la guerre menée par la Russie en Ukraine. M. Lachaert a souligné que ces hausses représentaient aussi un défi pour les entreprises, avec une augmentation salariale prévue en janvier prochain en vertu de l'indexation automatique. "La pire chose, c'est de faire grève les uns contre les autres et de se faire la guerre", a poursuivi le président de l'Open Vld. "Je pense que quelqu'un au Kremlin rit quand il voit ça", a-t-il encore dit en faisant allusion au président russe Vladimir Poutine. M. Brouns a pour sa part indiqué sur sa page Facebook qu'il comprenait l'inquiétude des travailleurs, tout en soulignant qu'à ses yeux la grève n'était pas "la bonne réponse" à la crise de l'énergie. "J'espère que les syndicats continueront à coopérer de manière constructive à l'élaboration de solutions", a conclu le ministre flamand. (Belga)