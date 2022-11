Grève générale - Le service de train ajusté fonctionne comme prévu

(Belga) Les trains circulaient comme annoncé mercredi matin, selon Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. Ce dernier continue cependant de conseiller aux voyageurs de consulter l'horaire à l'avance.

En raison de la grève générale, la SNCB a élaboré un plan de transport alternatif. Ainsi, entre les grandes villes, un tiers des trains IC circulent. Un quart des trains S (de banlieue) et L (locaux) roulent. La plupart des trains P, qui roulent normalement aux heures de pointe du matin et du soir, ont été supprimés. En Wallonie, les perturbations sont plus importantes qu'en Flandre. Dans une grande partie des provinces de Namur et du Luxembourg, ainsi que dans une partie du Brabant wallon, les trains ne circulent pas du tout en raison du manque de personnel au poste d'aiguillage de Namur. La SNCB a élaboré un plan de transport adapté sur la base du personnel - y compris celui du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel - ayant indiqué qu'il ne participerait pas à la grève. Il continuera à s'appliquer tout au long de la journée. Les syndicats mènent des actions ce mercredi à travers tout le pays pour obtenir notamment plus de pouvoir d'achat. Dimitri Temmerman n'a, pour le moment, pas connaissance d'actions inattendues ou de blocages à la SNCB. (Belga)