Grève sauvage au Tec Liège-Verviers: les chauffeurs devraient reprendre le travail samedi

(Belga) Une réunion entre la direction et les syndicats du Tec Liège-Verviers s'est tenue vendredi matin, à la suite d'une grève sauvage initiée par les chauffeurs de bus, a indiqué en début d'après-midi la porte-parole de la société publique de transport de la Région wallonne. Si à 13h00, aucun accord n'avait encore été trouvé par les deux parties, les conducteurs devraient reprendre le travail dès samedi.

Après des incidents survenus jeudi en raison de la forte vague de chaleur qui touche la Belgique, les chauffeurs de bus du Tec Liège-Verviers ont décidé de faire grève. Les travailleurs aimeraient pouvoir rouler dans des véhicules disposant de climatisation. Même si 162 nouveaux bus climatisés ont été commandés et qu'une vingtaine opère déjà, le parc automobile du Tec Liège-Verviers compte 10 à 15% de véhicules sans climatisation. C'est pourquoi la CGSP s'est rendue vendredi sur le site du dépôt de Robermont, soit le plus important de la région, pour installer un piquet de grève. A la suite de ce mouvement, une réunion a rapidement été organisée entre les syndicats et les responsables de la société. Une rencontre qui n'a finalement pas été très concluante. "Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé entre la direction et les syndicats", a déclaré en début d'après-midi Carine Zanella, la porte-parole du Tec Liège-Verviers. "Les discussions doivent encore continuer." Celles-ci devraient d'ailleurs se poursuivre une bonne partie de la journée. Toutefois, il semblerait qu'une décision aurait déjà été prise concernant les travailleurs du TEC. "Même si rien n'est encore officiel, les chauffeurs de bus devraient normalement reprendre le travail dès ce samedi", a précisé Carine Zanella. (Belga)